В Югре опровергли сообщение о низкой зарплате рабочих «ГК «Северавтодор»

СЕГОДНЯ 08:19 2019-10-12T08:19:38+03:00

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В департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры опровергли информацию о том, что зарплата рабочих АО «ГК «Северавтодор» составляет 20-30 тысяч рублей. Сообщение об этом появилось в одном из писем, появившемся в открытом доступе. По словам директора департамента Константина Гребешка, средняя зарплата в компании составляет около 60 тысяч рублей.

- Представители департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры находятся в составе наблюдательного совета ГК «Северавтодор». Если говорить в абсолютных цифрах, то по итогам 2018 года она составляла 58,9 тыс. рублей, по итогам восьми месяцев 2019-го — 57,2 тыс. рублей. Кроме того, ранее проверки прокуратуры и госинспекции труда по Югре, прошедшие на предприятии после жалоб сотрудников, не выявили каких-либо нарушений законодательства, - отметил Константин Гребешок.

Также директор подчеркнул, что в компании идёт подготовка к подписанию нового коллективного договора. В профильном департаменте, который отвечает за государственную политику в сфере дорожного хозяйства, не допустят срывов по содержанию и эксплуатации окружных дорог.

Как отметил генеральный директор АО «ГК «Северавтодор» Валерий Фомагин, зарплата рабочих за 8 месяцев 2019 года составила 57,2 тыс.руб.

- Заработная плата работников, подписавших коллективное обращение, составляет от 36 до 95 тыс.руб. в месяц по данным за 2018-2019 годы. Работники общества в 2019 году создали и зарегистрировали в установленном порядке независимый профсоюз работников (Профсоюз Северавтодор). В настоящее время данный профсоюз объединяет более половины работников акционерного общества и ведет подготовительную работу по заключению коллективного договора, - отметил он.

Валерий Фомагин подчеркнул, что многократные проверки Прокуратуры ХМАО-Югры и Государственной инспекции по труду ХМАО-Югры не выявили нарушений компании требований действующего трудового законодательства.

- На момент подписания федерального отраслевого соглашения по дорожному хозяйству в 2017 году в АО «ГК «Северавтодор» не было каких-либо первичных профсоюзных организаций. Для принятия решения об отказе от присоединения к отраслевому соглашению, акционерное общество провело консультации с работниками. Каждый работник был ознакомлен с текстом соглашения и письменно выразил свое мнение, - рассказал Валерий Фомагин.

По его словам, своё мнение не выразили только работники, которые отсутствовали по разным причинам.

- Из 1635 работников Общества выразили свое личное мнение 1418 (87,4%) работников. При этом подавляющее большинство работников (84,2% от общей численности работников и 96,3% от работников, выразивших свое мнение) проголосовало за отказ от присоединения к отраслевому соглашению. Все оригиналы протоколов консультаций с работниками находятся в Минтруде РФ, - подчеркнул Валерий Фомагин.

ИСТОЧНИК KP.RU