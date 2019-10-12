В Сургуте и Нефтеюганске горели квартиры, в Югорске - гараж

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-12T07:00:09+03:00

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В Сургуте вчера, 11 октября, поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Пожар был локализован и ликвидирован в 20.01, из пожара спасли 1 человека. На тушение пожара привлекли 4 единицы спецтехники МЧС и 14 человек личного состава.

В Югорске вчера, 11 октября, загорелся гараж: сообщение об этом поступило в 20.49 местного времени. Через одиннадцать минут возгорание было локализовано, в 21.05 – ликвидировано. От подразделений МЧС России к тушению пожара привлекались 3 единицы спецтехники МЧС и 11 человек личного состава.

В Нефтеюганске сегодня, 12 октября, в 6.18 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Пожар локализовали в 6.27, ликвидировали в это же время. К тушению пожара привлекались 4 единицы спецтехники МЧС и 16 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU