Погода в Югре 12 октября: днём до +12 градусов

СЕГОДНЯ 05:52 2019-10-12T05:52:06+03:00

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В Югре сегодня, 12 октября, ночью ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 ºС, по северо-западу до -6 ºС. Днём облачно с прояснениями, местами небольшой, по западным районам умеренный дождь. Ветер южный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура +7…+12… ºС, по северу до +2… ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 C, днём +7…+9 C.

ИСТОЧНИК KP.RU