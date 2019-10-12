Два дня на выбор: югорчане выбирают герб региона

СЕГОДНЯ 07:03 2019-10-12T07:03:33+03:00

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В Югре подходит к завершению этап общественных обсуждений по выбору эскиза будущего герба региона. На то, чтобы определиться с главным геральдическим символом, осталось всего два дня. 13 октября в воскресенье голосование на сайте Центра «Открытый регион» будет закрыто.

Общественные обсуждения эскизов герба шли почти во всех муниципалитетах Югры в течение месяца. В них приняли участие общественники, ученые и представители коренных народов Севера. Большинство жителей уверено, что округ должен иметь достойный символ, который соответствует статусу региона и его истории. Кроме того, он должен отвечать всем геральдическим нормам.

В департаменте общественных и внешних связей региона отметили, что разработка герба была начата после того, как Геральдический совет при Президенте Российской Федерации вынес заключение, что существующий символ региона составлен с нарушением геральдических правил. Он имеет в своем составе элементы, не соответствующие традиционной геральдической значимости. В дальнейшем были разработаны новые эскизы, проведены широкие общественные слушания с привлечением научного сообщества, коренных малочисленных народов Севера, творческой интеллигенции, историков, краеведов, специалистов по территориальному брендингу и геральдике.

Авторская группа, которую возглавил главный редактор сетевого издания «Геральдика.ру», автор нескольких десятков гербов муниципальных образований в разных регионах России Юрий Росич, представила четыре варианта эскизов. Они отличаются деталями, по цветовой гамме, визуальному решению. Объединяет их наличие птицы «Кат ухуп вой» из преданий народов ханты и манси, национальный орнамент, корона с орнаментным ободом как символ статуса автономного субъекта России, священные для коренных народов животные, охранители земли и хозяева тайги – медведи, в их лапах – флаги, что подчеркивает особое место региона в России, золотой цвет – природные богатства, зеленые кедровые ветви – принадлежность округа к Западной Сибири.

Так, например, по словам Юрия Росича, субъекту федерации положена корона. А вот какой она может быть, решать югорчанам. По принципам геральдики, для Ханты-Мансийского округа допустима земельная корона. При этом, поскольку в истории региона были еще и княжества, то герб может быть увенчан и княжеской короной. Все эти нюансы отражены в вариантах эскизов.

- На основании замечаний Геральдического совета при Президенте Российской Федерации наша авторская группа подготовила новый эскиз герба Югры. Предложенный вариант устраняет все нарушения геральдических правил, на которые указывали эксперты в отношении действующего символа региона и при этом сохраняет историческую преемственность в изображении стилизованного символа «Кат ухуп вой» - двуглавой птицы. Проект герба дополнен статусной короной в виде княжеской шапки, соответствующей статусу Югры как субъекта Российской Федерации. Эскиз герба также имеет изображение девизной ленты с надписью «Делами великая». Это слова из гимна Югры, - высказал экспертное мнение Юрий Росич.

Уже 15 октября Общественная палата Югры в режиме видеоконференции проведет общественные обсуждения эскиза герба с представителями общественности округа. В них примут участие представители общественных советов муниципальных образований, коренных малочисленных народов Севера, волонтерского движения, Союза писателей России, ветеранских организаций, активные граждане, депутаты, почетные граждане округа и муниципалитетов, члены и эксперты Общественной палаты.

СПРАВКА «КП»

Онлайн-голосование проходило в группе ВКонтакте и продолжается до 13 октября на сайте Центра «Открытый регион». Принять участие в голосовании можно здесь.