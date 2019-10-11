2019-10-11T16:03:21+03:00
Общество

Жители Югры подают заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Регистрации продлится до 27 октября
Алена Кульмухаметова
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Жители Югры подают заявки на участие в конкурсе «Лидеры России». Скрин с сайта лидерыроссии.рфЖители Югры подают заявки на участие в конкурсе «Лидеры России». Скрин с сайта лидерыроссии.рф
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Стартовала заявочная кампания третьего сезона Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Только за первые трое суток на конкурс заявилось более 46 тысяч человек со всех уголков страны, в том числе и югорчане.

Этап регистрации участников третьего сезона продлится до 27 октября. Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте лидерыроссии.рф описать свой лидерский опыт и загрузить видеоинтервью.

Затем пройдет дистанционный отбор, а с января по март – полуфиналы конкурса во всех федеральных округах, суперфинал назначен на март – апрель 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное.

Губернатор Югры Наталья Комарова на встрече с полуфиналистами и финалистами конкурса «Лидеры России» от Югры отметила, число желающих принять участие в конкурсе – это более важный показатель, чем количество дошедших до призовых мест.

Важно, что все полуфиналисты получат образовательный грант на 1 млн рублей, наставников в лице лидеров бизнеса и госуправления и возможность стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва страны.

Добавим, что во втором сезоне конкурса к участию в очном полуфинале в Екатеринбурге были допущены 48 югорчан. По итогам ретеста к полуфиналу оказались допущены 43 участника, в числе которых Дмитрий Тей из Ханты-Мансийска с проектом «Образование в IT-стойбище».

ИСТОЧНИК KP.RU

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