2019-10-11T14:01:59+03:00
Общество

В Сургуте власти помогают строить первый в Югре Центр помощи бездомным животным

В конце октября этого года часть животных перевезут на выделенный участок в новые вольеры
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте власти помогают строить первый в Югре Центр помощи бездомным животным. Фото Рамиля НуриеваВ Сургуте власти помогают строить первый в Югре Центр помощи бездомным животным. Фото Рамиля Нуриева
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Земельный участок, который администрация Сургута выделила под строительство первого в регионе Центра помощи бездомным животным «Переправа», посетили представители департамента архитектуры и градостроительства.

При освоении земельного участка общественники столкнулись с отсутствием подключения к электросетям. Дело сдвинулось, когда в ситуацию вмешалась администрация города.

- Для строительства масштабного центра помощи животным необходимо освещение, а значит электричество. Мощностей генератора просто не хватает для этих целей. Мы пытались сделать провести свет через соседей, но все безрезультатно. Спасибо Владимиру Шмидту за консультацию и помощь в решении вопроса, – поблагодарила Александра Нуриева.

Еще одна сложность, с которой столкнулись общественники – проезд техники на участок. Из-за неравномерной насыпи не все спецмашины могут проехать на территорию. Чтобы разровнять участок потребовалась более серьезная техника. Администрация города помогла и с этим.

В конце октября этого года часть животных перевезут на выделенный участок в новые вольеры, строительство которых сейчас идет ускоренными темпами. Также на территории планируют построить площадку для дрессировки животных, выгула собак и дом волонтера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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