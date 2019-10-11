В Ханты-Мансийске иностранцы сдают экзамены на получение гражданства
Накануне в Ханты-Мансийске 26 иностранцев и лиц без гражданства сдали экзамен на получение гражданства Российской Федерации.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, мероприятие прошло в многофункциональном центре округа, где состоялось очередное заседание комиссии по признанию иностранных граждан носителями русского языка
В состав комиссии вошли сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по округу, преподаватели Югорского государственного университета.
Основная задача комиссии - определить способность иностранного гражданина к социальной и социокультурной интеграции, степень владения речевыми нормами русского языка, уровень развития устной речи, понимание фразеологизмов и известных высказываний.
Всего с начала года комиссией было проведено 10 заседаний, на которых заслушали 319 иностранных граждан и лиц без гражданства, из них 189 лиц были признаны носителями русского языка.
ИСТОЧНИК KP.RU