2019-10-11T13:39:37+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске иностранцы сдают экзамены на получение гражданства

Вскоре они станут носителями русского языка
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске иностранцы сдают экзамены на получение гражданстваВ Ханты-Мансийске иностранцы сдают экзамены на получение гражданстваФото: Татьяна Коркина
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Накануне в Ханты-Мансийске 26 иностранцев и лиц без гражданства сдали экзамен на получение гражданства Российской Федерации.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, мероприятие прошло в многофункциональном центре округа, где состоялось очередное заседание комиссии по признанию иностранных граждан носителями русского языка

В состав комиссии вошли сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по округу, преподаватели Югорского государственного университета.

Основная задача комиссии - определить способность иностранного гражданина к социальной и социокультурной интеграции, степень владения речевыми нормами русского языка, уровень развития устной речи, понимание фразеологизмов и известных высказываний.

Всего с начала года комиссией было проведено 10 заседаний, на которых заслушали 319 иностранных граждан и лиц без гражданства, из них 189 лиц были признаны носителями русского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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