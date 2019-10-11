Стала известна дата проведения XII IT-форума в Ханты-Мансийске

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-11T13:01:15+03:00

Количество его участников за последние 4 года выросло в 2 раза

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XII международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС состоится в Ханты-Мансийске 16-17 июня 2020 года.

Как отметил заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, участие в югорском IT-форуме уже традиционно включено в график многих руководителей, как, например, участие в ежегодных Петербургском международном экономическом форуме, Российском инвестиционном форуме в Сочи и т.д. Количество участников форума за последние 4 года выросло в 2 раза и в следующем году мы ожидаем рост этой цифры.

Работа над всеми составляющими повестки форума не останавливается в течение всего года, что позволяет постоянно повышать уровень проводимых мероприятий.

Напомним, что в работе состоявшегося в этом году IT-форума приняли участие более 4 тысяч человек из 52 стран мира и 61 российского региона. Для гостей и участников форума была организована насыщенная культурная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU