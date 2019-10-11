2019-10-11T12:57:59+03:00
Происшествия

В минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали шесть человек

Погибли два пассажира легковушек
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали шесть человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали шесть человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Две смертельных аварии случилось в минувшие сутки в Югре. Об этом сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры.

В 20:55 10 октября на ул. 60 лет СССР поселка Луговой в Кондинском районе произошло «УАЗ» и «ВАЗ 21074». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка «ВАЗ 21074» от полученных травм скончалась. В этот же вечер в 23:05 на перекрестке улиц Калинина – Мира в городе Ханты-Мансийск произошло столкновение двух «ВАЗ 21144» и «Мерседес Бенц С240».

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончалась, водитель этого же автомобиля получил травмы.

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли, шесть человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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