Предприниматель из Нефтеюганска стал уголовником за продажу спиртного
Сотрудниками полиции Нефтеюганского района проведены профилактические мероприятия в магазинах города. В одной из торговых точек был выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, ранее предприниматель торгового объекта был привлечен к административной ответственности за «Нарушение требований к обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Но несмотря на это, 48-летний владелец магазина повторно реализовал спиртосодержащие напитки.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции». Мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU