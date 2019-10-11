2019-10-11T11:53:11+03:00
Общество

Предприниматель из Нефтеюганска стал уголовником за продажу спиртного

Мужчина ранее был оштрафован за торговлю без лицензии
Алена Кульмухаметова
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Предприниматель из Нефтеюганска стал уголовником за продажу спиртного. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреПредприниматель из Нефтеюганска стал уголовником за продажу спиртного. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Сотрудниками полиции Нефтеюганского района проведены профилактические мероприятия в магазинах города. В одной из торговых точек был выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, ранее предприниматель торгового объекта был привлечен к административной ответственности за «Нарушение требований к обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Но несмотря на это, 48-летний владелец магазина повторно реализовал спиртосодержащие напитки.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции». Мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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