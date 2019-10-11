СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-11T11:46:39+03:00

Сургутяне чаще всего жалуются на ЖКХ и благоустройство. Фото с сайта администрации Сургутского района

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Половина из более чем 120 обращений, поступивших за месяц в социальные сети властям Сургутского района, касались вопросов комфортной городской среды и услуг жилищно-коммунального комплекса. Все они оперативно отработаны.

Так, по данным администрации Сургутского района в группу соцсети «ВКонтакте», «Глава в районе» обратилась жительница поселка Солнечный с информацией, что на улице Дорожной в микрорайоне ИЖС крышка канализационного люка была сдвинута. Женщина справедливо опасалась за безопасность окружающих.

Благодаря сигналу в соцсетях, специалисты МУП "УТВиВ №1" устранили проблему за считанные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU