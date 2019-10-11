2019-10-11T10:37:48+03:00
Происшествия

В Сургуте за наркотики задержан еще один подросток

Парень отправится в тюрьму
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте за наркотики задержан еще один подросток Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Сургуте за наркотики задержан еще один подросток Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Следователи Сургута возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего юноши. Ему предъявлено обвинение в покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

По информации следственного комитета Югры, обвиняемый был задержан 8 октября сотрудниками полиции во время спецрейда. При личном досмотре у юноши была обнаружена крупная партия наркотиков, которую он намеревался сбыть чрез тайники на территории города Сургута.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Юношу заключили под стражу.

Ему грозит реальный срок лишения свободы на срок до 10 лет.

Известно, что юноша не учился и не работал, а также ранее был судим за кражи и умышленное причинение вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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