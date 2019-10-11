СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-11T10:00:12+03:00

В Нижневартовске билеты на междугородние автобусы можно купить в разных точках. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Около 30 тысяч вартовчан и гостей города выбирают такой вид транспорта ежемесячно. Сейчас уехать из Нижневартовска можно в п.г.т. Излучинск, г. Стрежевой (Томская область), Курган, г. Ханты-Мансийск, г. Тюмень, республику Башкортостан. Для удобства пассажиров ООО «Автовокзал» расширяет точки продажи билетов.

По словам директора ООО «Автовокзал» Лилия Петряева, раньше у нас был только один пункт предварительной продажи проездных билетов по регулярным маршрутам. Он находится в здании железнодорожного вокзала. Также можно приобрести билеты в онлайн-кассе, но не для всех жителей это удобно. По нашей инициативе, при поддержке администрации города, в этом году расширили точки продажи билетов.

Дополнительные точки продажи автобусных билетов откроются по адресам: улица Ленина, 9/2 и улица Ханты-Мансийская, 35. Услугу будут предоставлять со второй половины октября.

ИСТОЧНИК KP.RU