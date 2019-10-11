2019-10-11T09:51:00+03:00
Происшествия

В Кондинском районе на «ВАЗ» упал «УАЗ». Погибла пассажирка легковушки

Виновник аварии попытался сбежать с места происшествия
Алена Кульмухаметова
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В Кондинском районе на «ВАЗ» упал «УАЗ». Погибла пассажирка легковушки. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Кондинском районе на «ВАЗ» упал «УАЗ». Погибла пассажирка легковушки. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в поселке Луговой Кондинского района. На перекрестке столкнулись «УАЗ» и «ВАЗ».

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 35-летний водитель автомобиля «УАЗ», двигаясь по улице Ленина, не уступил дорогу «ВАЗ», за рулем которого находился 22-летний водитель, пользующийся преимуществом права проезда перекрестков.

В результате ДТП 53-летняя пассажирка легкового автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Водитель «УАЗа» с места происшествия скрылся. Сотрудниками полиции скрывшийся водитель был обнаружен по месту жительства.

Кроме того, установлено, что 35-летний водитель автомобиля «УАЗ» трижды привлекался к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Последний раз мужчина был осужден в 2018 году и приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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