Пенсионерка из Ханты-Мансийска ради кэшбека назвала аферисту данные карты
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано шесть фактов мошенничества и краж с банковских карт. Жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Пыть-Яха перевели мошенникам более 480 тысяч рублей.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, 70-летней жительнице окружной столицы позвонил неизвестный и представился сотрудников комитета «Кэшбек» и под предлогом выплаты кэшбека завладел реквизитами банковской карты женщины, с которой в дальнейшем снял более 18 тысяч рублей.
Житель Пыть-Яха лишился 345 тысяч рублей, желая приобрести 11 тонн горюче-смазочного материала.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU