2019-10-11T09:31:53+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Ханты-Мансийска ради кэшбека назвала аферисту данные карты

Пожилая женщина после списания денег отправилась в полицию
Алена Кульмухаметова
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Пенсионерка из Ханты-Мансийска ради кэшбека назвала аферисту данные картыПенсионерка из Ханты-Мансийска ради кэшбека назвала аферисту данные картыФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано шесть фактов мошенничества и краж с банковских карт. Жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Пыть-Яха перевели мошенникам более 480 тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 70-летней жительнице окружной столицы позвонил неизвестный и представился сотрудников комитета «Кэшбек» и под предлогом выплаты кэшбека завладел реквизитами банковской карты женщины, с которой в дальнейшем снял более 18 тысяч рублей.

Житель Пыть-Яха лишился 345 тысяч рублей, желая приобрести 11 тонн горюче-смазочного материала.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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