2019-10-11T09:04:16+03:00
Происшествия

Югорчанка заявила в полицию на мошенничество с маткапиталом и сама стала обвиняемой

Женщине придется вернуть все деньги
Алена Кульмухаметова
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Югорчанка заявила в полицию на мошенничество с маткапиталом и сама стала обвиняемой. Фото с сайта pixabay.comЮгорчанка заявила в полицию на мошенничество с маткапиталом и сама стала обвиняемой. Фото с сайта pixabay.com
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В полицию Мегиона обратилась 36-летняя жительница Излучинска с заявлением о том, что стала жертвой мошенников, которые пообещали ей обналичить материнский капитал. Денег от фиктивной сделки, по словам заявительницы, она так и не получила.

Полицейским женщина рассказала, что некоторое время назад, желая приобрести квартиру с использованием материнского капитала, она обратилась в социальные службы. В фонде выплат ей было отказано в реализации сделки так, как ребенок ещё не достиг трехлетнего возраста. Знакомые посоветовали обратиться к услугам «компетентного» риэлтора. Спустя некоторое время югорчанка с помощью риэлтора по имени Максим решила заключить фиктивную сделку по оформлению займа под покупку земельного участка в другом регионе страны. За свои услуги малоизвестный молодой человек попросил комиссионные. Женщина согласилась.

В короткие сроки риэлтор и его доверенные лица помогли югорчанке оформить займ в кредитной организации на покупку земельного участка под строительство недвижимости за счет средств материнского капитала. По условиям этой сделки женщина должна была получить выплату, приобрести земельный участок в Удмуртии и впоследствии за символическую стоимость продать его этой же группе лиц.

Проведя несколько недель в ожидании поступления денег, женщина забеспокоилась. Неизвестные, которые помогали провернуть махинацию, перестали выходить на связь. Югорчанка обратилась в полицию.

Оперативниками были получены данные о том, что выплата по займу на покупку земли от кредитной организации была произведена на указанный в договоре лицевой счет жительницы Излучинска.

По факту предоставления ложных данных для реализации права на получение субсидии в рамках государственной программы и совершения хищения средств Пенсионного фонда РФ в размере 407 526 рублей в отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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