СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-11T08:57:39+03:00

В Югре спасатели обнаружили тело одного из трех пропавших рыбаков. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

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Спасатели из Октябрьского и Кондинского районов 10 октября обнаружили тело одного из мужчин, пропавших в Октябрьском районе.

Как рассказали в пресс-службе «Центроспас-Югории», 5 октября поисковая группа выехала на реку Обь в п. Октябрьское по сообщению о том, что 3 октября трое мужчин поехали на рыбалку, должны были вернуться, до настоящего времени их местоположение не известно, связи с ними нет.

За время поисков спасатели обследовали 17.7 км береговой линии от пгт. Октябрьское до п. Андра, реку и дно акватории.

Накануне на дне реки было обнаружено тело одного из мужчин. Поиски двоих мужчин продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU