Югорчане вновь напишут большой этнографический диктант
Ханты-Мансийский автономный округ вновь примет участие в международной акции «Большой этнографический диктант», которая состоится 1 ноября в 11:00.
По информации организаторов, участниками мероприятия могут стать как жители России, так и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех площадок, а 10 вопросов – региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий, — 100.
Для тех, кто не сможет принять участие в акции лично, есть возможность написать диктант в режиме онлайн на официальном сайте мероприятия.
Отметим, что участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.
ИСТОЧНИК KP.RU