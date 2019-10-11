Югорчане вновь напишут большой этнографический диктант

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-11T08:40:56+03:00

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Ханты-Мансийский автономный округ вновь примет участие в международной акции «Большой этнографический диктант», которая состоится 1 ноября в 11:00.

По информации организаторов, участниками мероприятия могут стать как жители России, так и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех площадок, а 10 вопросов – региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий, — 100.

Для тех, кто не сможет принять участие в акции лично, есть возможность написать диктант в режиме онлайн на официальном сайте мероприятия.

Отметим, что участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU