В Мегионе рецидивист ограбил 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 08:00 2019-10-11T08:02:41+03:00

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В Мегионе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 28-летний подозреваемый, находясь в квартире дома по улице Кузьмина похитил 10 тысяч рублей у 14-летнего потерпевшего. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Еще одна кража раскрыта в Урае. 19 и 21-летние парни проникли в дачный дом заявителя и похитили два телевизора, два обогревателя, электродрель, принтер, системный блок, топор, колун, лом и две штыковые лопаты. Общая стоимость похищенного составила 9 тысяч рублей. В отношении юношей возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 56 преступлений, раскрыто 41, из них: угон, мошенничество, два грабежа, девять краж и 11 преступлений сферы незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU