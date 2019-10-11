Три года колонии получил житель Нягани за хранение наркотиков
Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 24-летнего местного жителя.
Он признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый, проживая в городе Нягани, купил наркотические средства в крупном размере без цели сбыта и хранил их при себе. Мужчина был задержан сотрудниками полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, которое было направлено в суд.
Накануне суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU