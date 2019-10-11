2019-10-11T07:32:39+03:00
Происшествия

Три года колонии получил житель Нягани за хранение наркотиков

При нем обнаружили крупную партию запрещенных веществ
Алена Кульмухаметова
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Три года колонии получил житель Нягани за хранение наркотиковТри года колонии получил житель Нягани за хранение наркотиковФото: Татьяна Коркина
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Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 24-летнего местного жителя.

Он признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый, проживая в городе Нягани, купил наркотические средства в крупном размере без цели сбыта и хранил их при себе. Мужчина был задержан сотрудниками полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, которое было направлено в суд.

Накануне суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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