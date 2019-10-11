СЕГОДНЯ 07:20 2019-10-11T07:20:46+03:00

Погода в Югре 11 октября: пасмурно и дожди Фото: Татьяна Коркина

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В пятницу 11 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки - дождь, по восточным районам умеренные. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3,+8 градусов, по южным районам до +13 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6,+8 градусов.

В Сургуте облачно и дожди. Ветер юго-восточный, южный, северо-западный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +6 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, вечером ожидается дождь. Ветер юго-восточный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3. +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU