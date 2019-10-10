Жителей Нижневартовска приглашают на ярмарку местных товаропроизводителей
Жителей и гостей Нижневартовска 12 октября приглашают на традиционную выставку продукции товаропроизводителей агропромышленного комплекса города.
Организаторы выставки отмечают, что вартовчане смогут продегустировать и приобрести молочную, рыбную продукцию, мясо, мясопродукты, кондитерские и хлебобулочные изделия.
Выставка состоится с 10 до 16 часов в фойе второго этажа Дворца искусств по улице Ленина, 7. Мероприятие проводится в рамках празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Отметим, что подобные выставки регулярно проводятся в округе. Есть и свой товарный знак «Сделано в Югре».
ИСТОЧНИК KP.RU