USABILITYLAB признал приложение Альфа-Банка лучшим в категории доступности

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-10T14:40:08+03:00

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Приложение для смартфонов «Альфа-Мобайл» от Альфа-Банка стало самым удобным для лиц с ограниченными возможностями, по итогам оценки компании USABILITYLAB. «Банковские сервисы в современном цифровом виде нужны каждому человеку, потому мы делаем продукты Альфа-Банк удобными для пользования всеми нашими клиентами», — прокомментировал результаты рейтинга руководитель направления цифрового бизнеса Альфа-Банка Иван Пятков.

Со стороны компании USABILITYLAB управляющий партнер Дмитрий Сатин подчеркнул, что хотя некоторые параметры доступности мобильных приложений оцениваются компанией с 2017 года, только в нынешнем году приложения для смартфонов выделены в отдельную категорию. Эксперты оценивают их с точки зрения удобства и адаптивности под нужды особой категории пользователей.

Сатин заметил, что банковские организации стараются сделать свои сервисы удобными для лиц с особенностями восприятия и моторики во всех аспектах. В компании USABILITYLAB выражают надежду, что исследование сподвигнет разработчиков обращать еще больше внимания на эти наименее защищенные группы клиентов.

Для составления рейтинга эксперты USABILITYLAB сформировали список факторов, способных сделать пользование мобильным приложением трудным или непонятным. Оценивали с точки зрения разных групп пользователей: лиц с нарушениями слуха, слабовидящих и незрячих, людей с нарушениями моторики и людей без подобных особенностей. Руководствовались ГОСТом России 52872-2012 и инструкцией WCAG 2.1 для пользования веб-ресурсами.

В результате был опубликован рейтинг из 12 мобильных банков от российских финансовых организаций, где на первом месте оказалось приложение «Альфа-Мобайл». Отмечается, что визуальное решение и качество программного кода этой разработки получило одинаково высокую оценку и в варианте для iOS, и в варианте для Android.

ИСТОЧНИК KP.RU