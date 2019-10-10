СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-10T14:14:38+03:00

Автоинспекторы на трассе в Кондинском районе задержали водителя автобуса. Скрин с видео

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Лишение прав грозит водителю пассажирского автобуса за отказ пройти медосвидетельствование. Ранее мужчина уже лишался удостоверения за нетрезвое вождение.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, накануне вечером в поселке Междуреченский инспекторы ДПС Кондинского района остановили для проверки документов пассажирский автобус, следующий рейсом «Междуреченский-Мортка», под управлением 58-летнего водителя.

При беседе инспектор почувствовал исходящий от мужчины резкий запах алкоголя. При этом у водителя имелся надлежаще оформленный путевой лист с необходимыми отметками о прохождении предрейсового утреннего медицинского освидетельствования. Водитель факт употребления алкоголя отрицал, но на предложение полицейского пройти освидетельствование на алкотестере и в медучреждении водитель ответил отказом.

В результате водитель был отстранен от управления автобусом. В отношении него составлены материалы об административном правонарушении. При проведении проверки полицейские установили, что несколько лет назад мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и был лишен права управления транспортными средствами.

В настоящее время административный материал в отношении мужчины направлен в суд для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU