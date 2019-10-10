2019-10-10T14:03:29+03:00
Общество

В Когалыме преображается территория городского пляжа

Объект предполагает два этапа реконструкции
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме преображается территория городского пляжа. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме преображается территория городского пляжа. Фото с сайта администрации города Когалым
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Работы по благоустройству городского пляжа в Когалыме начались 1 августа и на сегодняшний день здесь уже проложены инженерные сети водоснабжения и электроснабжения, установлены опоры наружного освещения.

Так, в зоне «Променад» и «Барбекю», на площади для проведения праздников уложена плитка. Обустроены объездная зона, основная и дополнительные стоянки. Первый этап реконструкции уже завершен.

Второй стартует весной 2020 года и предполагает наполнение объекта архитектурными формами. Строители установят санузлы, раздевалки, душевые, скамейки, теннисные столы, оборудуют детскую, волейбольную, футбольную площадки и площадку для воркаута и другие элементы для полноценного отдыха горожан на свежем воздухе. Отличительной чертой пляжа является возможность его круглогодичного использования.

Напомним, территорию пляжа когалымчане выбрали сами – проект «Пляж 60-й параллели» стал однозначным лидером по результатам рейтингового голосования в 2018 году, набрав наибольшее количество голосов горожан как потенциальный объект благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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