В Когалыме преображается территория городского пляжа

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-10T14:03:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Работы по благоустройству городского пляжа в Когалыме начались 1 августа и на сегодняшний день здесь уже проложены инженерные сети водоснабжения и электроснабжения, установлены опоры наружного освещения.

Так, в зоне «Променад» и «Барбекю», на площади для проведения праздников уложена плитка. Обустроены объездная зона, основная и дополнительные стоянки. Первый этап реконструкции уже завершен.

Второй стартует весной 2020 года и предполагает наполнение объекта архитектурными формами. Строители установят санузлы, раздевалки, душевые, скамейки, теннисные столы, оборудуют детскую, волейбольную, футбольную площадки и площадку для воркаута и другие элементы для полноценного отдыха горожан на свежем воздухе. Отличительной чертой пляжа является возможность его круглогодичного использования.

Напомним, территорию пляжа когалымчане выбрали сами – проект «Пляж 60-й параллели» стал однозначным лидером по результатам рейтингового голосования в 2018 году, набрав наибольшее количество голосов горожан как потенциальный объект благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU