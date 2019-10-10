СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-10T13:58:34+03:00

В Югре директор без ведома клиентов оформила на них кредиты на 20 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

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Руководитель кредитной организации обманула восемь жителей города Советский на два десятка миллионов рублей. Следователям удалось установить, что женщина сфальсифицировала документы, чтобы не нести отвественность за присвоение денег.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, 42-летняя жительница Советского района, работающая директором филиала некоммерческой кредитной организации обвиняется в фальсификации доказательств по гражданскому делу..

Женщина присвоила около 20 миллионов рублей принадлежащих организации. По данному факту органами внутренних дел расследовалось уголовное дело по статье «мошенничество». Желая избежать уголовной ответственности и ввести правоохранительные органы в заблуждение, обвиняемая составила ложные документы – договоры, свидетельствующие о том, что 8 жителей Советского района взяли в кредитной организации кредиты на общую сумму около 20 миллионов рублей и не принимают меры к возврату денег. Обратившись с подложными документами в суд, обвиняемая получила судебные приказы, на основании которых на 8 граждан были заведены исполнительные производства. Таким образом, женщина сфальсифицировала доказательства по гражданскому делу.

В настоящее время уголовное дело по факту мошенничества уже находится на судебном рассмотрении. Расследование уголовного дела о фальсификации доказательств продолжается. Директор кредитной организации дала признательные показания, подложные документы изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU