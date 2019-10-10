2019-10-10T12:52:46+03:00
Общество

Черные медведи и княжеская шапка: югорчане выбирают эскизы герба

Предлагается ввести небольшие правки
Алена Кульмухаметова
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Один и четырех эскизов герба ЮгрыОдин и четырех эскизов герба Югры
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Общественные обсуждения по выбору геральдического символа округа прошли почти во всех муниципалитетах Югры, в том числе в Радужном, Нефтеюганске и Ханты-Мансийском районе.

По данным правительства Югры, жители Радужного единогласно проголосовали за вариант с черными медведями и княжеской шапкой. Художник, член Союза писателей и Союза журналистов России Павел Бармин, разрабатывавший герб города, предложил внести небольшие правки в выбранный вариант — заменить форму щита на общепринятую русскую и выделить золотым цветом символ жизни и благополучия — солнце, которое поддерживает Кат ухуп вой.

Нефтеюганск также поддержал вариант с черными медведями и княжеской шапкой: 23 человека — за, один — против. А Ханты-Мансийский район — вариант с золотыми медведями и княжеской шапкой: восемь человек — за, трое — против.

ИСТОЧНИК KP.RU

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