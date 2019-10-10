2019-10-10T12:41:01+03:00
Происшествия

Жительница Югорска при покупке памперсов для взрослых лишилась 120 тысяч рублей

Мошенники обманули женщину на сайте объявлений
Алена Кульмухаметова
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Жительница Югорска при покупке памперсов для взрослых лишилась 120 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comЖительница Югорска при покупке памперсов для взрослых лишилась 120 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Преступники обчистили счета женщины, которая хотела на сайте объявлений купить памперсы для взрослых.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, у 44-летней жительницы Югорска неизвестные похитили более 120 тысяч рублей под предлогом продажи памперсов для взрослых, объявление о продаже которых было размещено на сайте «Авито». Полицейские предпринимают меры к поимке преступников.

Также на сайтах объявлений были обмануты еще два жителя Югры. 39-летний житель Нягани обратился в полицию с заявлением, что с его карты похитили более 75 тысяч рублей, когда он пытался продать газовую плиту на сайте бесплатных объявлений.

В Когалыме местная жительница лишилась более 15 тысяч рублей в попытке приобрести авиабилеты на сайте «Aviasales@mail.ru».

Всего, по данным ведомства, за минувшие сутки в Югре зарегистрировано 13 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Жители Нижневартовска, Нягани, Мегиона, Когалыма, Ханты-Мансийска, Лангепаса, Сургута, Югорска и Нижневартовского района перевели злоумышленникам более 780 тысяч рублей. По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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