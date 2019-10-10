СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-10T12:10:45+03:00

После жалоб в Природнадзор Югры в Советском вывезли весь крупногабаритный мусор. Фото с сайта Природнадзора Югры

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В Советский отдел Природнадзора Югры в первой декаде сентября поступили обращения югорчан о некачественной и неэффективной работе площадки сбора крупногабаритных отходов в г. Советский по ул. Киевская.

Как сообщили в Природнадзоре Югры, размещение крупногабаритных отходов и ТКО производилось населением и организациями навалом, хаотично, что затрудняло сбор данных отходов, приводило к загрязнению прилегающей территории и не отвечало нормативным требованиям природоохранного законодательства.

В настоящее время администрацией г.п. Советский куплены и установлены на площадке 6 бункеров для сбора крупногабаритного мусора, планируется установить 5 контейнеров для ТКО и 1 контейнер для раздельного сбора отходов, ведутся работы по электроснабжению и освещению объекта, в ближайшее время будут установлены 2 камеры видеофиксации, в рамках программы «Безопасный город», для исключения случаев несанкционированного, ненадлежащего сброса ТКО.

Также приобретен и введен в эксплуатацию автомобиль марки Газель «Некст» для сбора и транспортировки бункеров под крупногабаритный мусор, на площадке установлен контрольно-пропускной пункт для нахождения контролера.

Кроме того, на территории Советского в соответствии с генеральной схемой уборки, дополнительно появится еще 7 бункеров для сбора крупногабаритного мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU