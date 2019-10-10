СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-10T11:36:56+03:00

Партию наркотиков обнаружили полицейские у сургутянина. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Накануне полицейскими Сургутского района возле автодороги «Сургут-Лянтор» полицейскими был задержан 35-летний подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, у мужчины был обнаружен и изъят полимерный пакет с двумя свертками, в которых были вещества коричневого, белого и бежевого цвета.

Эксперты подтвердили, что в свертках находились «гашиш», «амфетамин», «первитин», «мефедрон» общей массой более 70 граммов. Злоумышленник пояснил, что хотел распространить наркотики через «тайники-закладки».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам статье «Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также попытка незаконного сбыта или пересылки растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU