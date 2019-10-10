В Сургуте названы имена победителей конкурса лучших цветников

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-10T10:43:56+03:00

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Розарии, клумбы-панно, альпийские горки представили участники городского экологического конкурса «Цветы – подарок Сургуту». Накануне были названы имена победителей.

Как сообщили в администрации города. впервые конкурсная комиссия оценивала ландшафтные решения флористов-любителей не только во дворах. В этом году клумбы и газоны на суд жюри представили также школы, детские сады, индивидуальные предприниматели, организации. Всего поступило 24 заявки. Где-то озеленение выполняет эстетическую функцию, а где-то и образовательную. Так, в детских садах по названиям цветов изучают алфавит, педагоги вместе с воспитанниками и их родителями высаживают картофель, томаты, клубнику, лекарственные растения и вместе собирают урожай. На придомовых территориях сургутяне выращивают розы, лилии, бархатцы, петуньи, создают клумбы-панно и альпийские горки.

Самые красивые территории определили в двух номинациях: «Лучший цветник-клумба, газон на территории организации» и «Лучший цветник-клумба на территории жилого фонда». Победителями признаны детский сад «Голубок» и двор по улице Профсоюзов, 12, который жители озеленяли совместно с УК «Сервис-3» и ТОС № 23.

Добавим, что конкурс «Цветы – подарок Сургуту» проводит Администрация города ежегодно с 2014 года в целях повышения экологической культуры населения, поддержки инициативных жителей, желающих сделать родной город еще красивее.

ИСТОЧНИК KP.RU