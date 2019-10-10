В Сургуте грабители напали на подростка ради наживы
Сломанный зуб и ушибы лица получил 17-летний сургутянин после встречи в подъезде с двумя отморозками. Преступников удалось задержать.
По информации СУ СК по ХМАО-Югре, возбуждено уголовное дело в отношении двух 23 и 19-летних жителей Сургута, которые подозреваются в грабеже с применением насилия.
Согласно расследованию, 6 октября подозреваемые, находясь в подъезде одного из домов по ул. Бажова в Сургуте, напали на подростка. Сломали ему зуб и избили по лицу, после чего отняли похитили у него 3 000 рублей. По уголовному делу проводятся следственные действия.
Нападавшим грозят принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет
ИСТОЧНИК KP.RU