2019-10-10T10:08:40+03:00
Происшествия

В Сургуте грабители напали на подростка ради наживы

Юноша был сильно избит
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте грабители напали на подростка ради наживы. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Сургуте грабители напали на подростка ради наживы. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Сломанный зуб и ушибы лица получил 17-летний сургутянин после встречи в подъезде с двумя отморозками. Преступников удалось задержать.

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, возбуждено уголовное дело в отношении двух 23 и 19-летних жителей Сургута, которые подозреваются в грабеже с применением насилия.

Согласно расследованию, 6 октября подозреваемые, находясь в подъезде одного из домов по ул. Бажова в Сургуте, напали на подростка. Сломали ему зуб и избили по лицу, после чего отняли похитили у него 3 000 рублей. По уголовному делу проводятся следственные действия.

Нападавшим грозят принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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