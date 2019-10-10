2019-10-10T09:57:33+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе за мошенничество на миллионы рублей задержан управленец

Он предложил банкроту другой выход
Алена Кульмухаметова
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В Пыть-Яхе за мошенничество на миллионы рублей задержан управленецВ Пыть-Яхе за мошенничество на миллионы рублей задержан управленецФото: Татьяна Коркина
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Директор обанкротившегося предприятия сдал полиции конкурсного управляющего, который подозревается в мошенничестве.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции города Пыть-Ях с поличным при получении 4 миллионов рублей задержан представитель конкурсного управляющего.

Оперативники установили, что в ноябре 2018 года одно из обществ с ограниченной ответственностью города Пыть-Яха признано банкротом. Решением суда утверждён конкурсный управляющий и открыто конкурсное производство для погашения субсидиарной ответственности перед кредиторами, т.е. реализации имущества предприятия для погашения долгов.

Кредиторы остались без расчета, так как представителем конкурсного управляющего было предложено вместо реализации имущества для погашения задолженности перед кредиторами бывшему руководителю организации-банкрота использовать имущество другим обществом и получать прибыль. Руководитель обанкротившейся организации обратился в полицию Пыть-Яха о поступившем ему противоправном предложении. В дальнейшем представитель конкурсного управляющего передал директору фирмы-банкрота 4 млн рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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