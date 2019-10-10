Жители Сургута пожаловались на грязные салоны автобусов

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-10T09:42:43+03:00

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После появления жалоб на портале «Твой Сургут» на грязные салоны автобусов, сотрудники департамента городского хозяйства организовали проверку. Они посетили АО «СПОПАТ», который ежедневно выпускает на линию 89 автобусов. Это более 50% от всех маршрутов.

Во время выездной проверки представители транспортного предприятия показали боксы, расположенные на базе «СПОПАТ», где моют общественный транспорт. Влажную уборку в салонах автобусов выполняют ежедневно. Сиденья и поручни обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором, на обивку сидений наносят средство с грязеотталкивающими свойствами. Качество уборки каждое утро проверяют контролеры.

-По словам начальника отдела эксплуатации «СПОПАТ» Александра Мартынова, вся техника, которая выезжает на линию, проходит осмотр технического состояния и качества уборки. Кроме того, ежедневно выполняется механизированная мойка автобусов после возвращения с маршрута. Если качество уборки не соответствует нормам, допустим, у транспорта грязный кузов или плохо убран салон, то автобус на линию не выпускают.

В администрации города добавили, что при выявлении конкретных фактов нарушений сургутяне могут зафиксировать гос. номер автобуса, дату, время маршрута и оперативно передать сообщение контролирующим организациям. Их контакты размещены в салонах автобусов, на указателях остановочных пунктов, а также на официальном портале администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU