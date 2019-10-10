Вартовчанам предлагают проголосовать за ремонт дорог
Жителям Нижневартовска предстоит определить окончательный перечень дорог, которые отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.
Выбрать самые важные дороги, вартовчанам необходимо до 15 октября на портале главы города «Наш Нижневартовск». Там пройдёт рейтинговое голосование в разделе «Активный гражданин». После будет сформирован итоговый перечень, и специалисты приступят к формированию документов для выбора подрядчиков. Все процедуры планируется завершить до конца 2019 года.
Жителям на голосование предложено 11 дорог, которые потенциально могут отремонтировать следующим летом. В списке как центральные улицы, так и проезды Старого Вартовска. В окончательный перечень войдут не все. Выбор жителей поможет определить приоритетность участков для ремонта. При дополнительном финансировании список дорог может быть расширен.
ИСТОЧНИК KP.RU