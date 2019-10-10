СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-10T08:58:35+03:00

В Сургуте за наркосбыт задержан подросток. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Сбыть первую партию наркотиков 17-летний житель Сургута не успел, так как был задержан полицейскими.

По данным следственного комитета Югры, юноше предъявлено обвинение в покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Подросток был задержан 4 октября сотрудниками полиции во время проведения оперативных мероприятий, направленных на изобличение лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. При личном досмотре несовершеннолетнего обнаружены и изъяты приготовленные к сбыту 45 полимерных пакетиков с наркотическим веществом в крупном размере.

По уголовному делу проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU