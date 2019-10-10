СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-10T08:47:32+03:00

В минувшие сутки в Югре водители сбили двух мальчиков. Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортные происшествия с участием малолетних детей случились в двух городах Югры. Водители не успели вовремя отреагировать.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 16:25 в дворовой территории 6 микрорайона города Радужный 63-летний водитель, управляя автомобилем «ЛАДА 212140», сбил семилетнего мальчика, переходившего дорогу. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травму. В этот же день в 13:50 в жилой зоне проспекта Ленина города Сургут 39-летняя водитель, управляя автомобилем «Хендэ Туксон», сбила восьмилетнего мальчика, выбежавшего на дорогу из-за стоящего автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования. 30 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU