2019-10-10T08:01:54+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске мужчина украл из квартиры золото и деньги

Оперативники задержали его по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске мужчина украл из квартиры золото и деньгиВ Ханты-Мансийске мужчина украл из квартиры золото и деньгиФото: Татьяна Коркина
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Полицейскими Ханты-Мансийска возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, находясь в одной из квартир по улице Сельскохозяйственная, подозреваемый похитил золотые украшения и деньги. Общая сумма ущерба составила более 44 тысяч рублей. Известно, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за кражу. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 53 преступления, раскрыто 35, из них: вымогательство, мошенничество, 9 краж и одно преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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