Житель Мегиона забил насмерть знакомого, а тело спрятал в землянке в лесу
Подозреваемому в убийстве знакомого жителю Мегиона грозит до 15 лет тюрьмы. Преступление было совершено во время пьяной посиделки.
Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следственного комитета Югры, 27 сентября в отделение полиции обратился мужчина, проживающий в районе «Старой вертолетки» города Мегион, который сообщил, что в течение нескольких дней не видит своего 53-летнего соседа, и полагает, что он мог попасть в беду. Следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции, установлено, что пропавший мужчина стал жертвой преступления.
Следователи выяснили, что 21 сентября потерпевший пришел в гости к 34-летнему знакомому, так же проживающему по соседству. Во время совместного распития спиртного между мужчинами завязалась ссора и хозяин балка, вооружившись подручным предметом, забил насмерть приятеля. Желая скрыть преступление, обвиняемый вывез тело в лес в Нижневартовский район и спрятал его в землянке.
Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции преступление было раскрыто. Обвиняемый заключен под стражу. Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU