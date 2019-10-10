СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-10T07:57:01+03:00

Житель Мегиона забил насмерть знакомого, а тело спрятал в землянке в лесу. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югре

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Подозреваемому в убийстве знакомого жителю Мегиона грозит до 15 лет тюрьмы. Преступление было совершено во время пьяной посиделки.

Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следственного комитета Югры, 27 сентября в отделение полиции обратился мужчина, проживающий в районе «Старой вертолетки» города Мегион, который сообщил, что в течение нескольких дней не видит своего 53-летнего соседа, и полагает, что он мог попасть в беду. Следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции, установлено, что пропавший мужчина стал жертвой преступления.

Следователи выяснили, что 21 сентября потерпевший пришел в гости к 34-летнему знакомому, так же проживающему по соседству. Во время совместного распития спиртного между мужчинами завязалась ссора и хозяин балка, вооружившись подручным предметом, забил насмерть приятеля. Желая скрыть преступление, обвиняемый вывез тело в лес в Нижневартовский район и спрятал его в землянке.

Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции преступление было раскрыто. Обвиняемый заключен под стражу. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU