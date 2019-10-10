Югорчанка назвала 20 кодов, чтобы мошенник мог списать деньги с ее карты
Жительнице поселка Солнечный Сургутского района позвонил неизвестный и представился сотрудником банка «ФК Открытие». А дальше вс пошло по тичиному сценарию телефонных мошенников.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, мужчина сообщил 42-летней югорчанке, что с ее карты совершались покупки в городе Тюмень. Для возврата денег ей необходимо назвать всю информацию о карте и приходящие коды на телефон. В течение часа заявительница назвала 20 кодов, пришедших ей на телефон. Таким образом, с ее карты списали более 36 тысяч рублей.
Аналогичным способом у 57-летней жительницы города Лянтор похитили более 19 тысяч рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, причастных к совершению данных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU