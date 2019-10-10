СЕГОДНЯ 07:16 2019-10-10T07:16:50+03:00

Погода в Югре 10 октября: пасмурно и дожди Фото: Татьяна Коркина

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В четверг 10 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки - дождь, по западным районам с мокрым снегом. Ветер западных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8,+13 градусов, по северо-западу +1,+6 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10,+12 градусов.

В Сургуте пасмурно и без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +12 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 7-4 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU