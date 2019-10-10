2019-10-10T07:16:50+03:00
Общество

Погода в Югре 10 октября: пасмурно и дожди

По западным районам возможен мокрый снег
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 10 октября: пасмурно и дождиПогода в Югре 10 октября: пасмурно и дождиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В четверг 10 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки - дождь, по западным районам с мокрым снегом. Ветер западных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8,+13 градусов, по северо-западу +1,+6 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10,+12 градусов.

В Сургуте пасмурно и без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +12 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 7-4 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вартовчанам предлагают проголосовать за ремонт дорог
В Сургуте за наркосбыт задержан подросток
Ханты-Мансийск получил паспорт готовности к отопительному сезону 2019-2020 года
В минувшие сутки в Югре водители сбили двух мальчиков
В Ханты-Мансийске мужчина украл из квартиры золото и деньги
Житель Мегиона забил насмерть знакомого, а тело спрятал в землянке в лесу
Югорчанка назвала 20 кодов, чтобы мошенник мог списать деньги с ее карты
В Нижневартовске 99-летней бабушке вручили паспорт
В Ханты-Мансийске задержаны за угон «шестерки» двое подростков
В Новоаганске для детей установили новую игровую площадку
Сертификаты допбразования пользуются большим спросом у вартовчан
Югорская гимнастка завоевала «серебро» на чемпионате Мира
Эксперты высоко оценили качество ремонта дорог в Сургуте
Югорчанин по пути в магазин совершил кражу
В Ханты-Мансийске установят новые контейнеры для мусора с крышками
Полмиллиона рублей в минувшие сутки перевели мошенникам жители Югры