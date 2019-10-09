Мстительной обманщице из Когалыма грозит срок

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-09T10:16:36+03:00

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Когалымчанка обвинила в избиении и изнасиловании своего приятеля за то, что он грубил ей во время пьяных посиделок. Теперь лгунья ответит в суде за ложный донос.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, следователями Когалыма возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней женщины за заведомо ложный донос.

По версии следствия, подозреваемая сообщила полицию о том, что была избита и изнасилована знакомым мужчиной. Во время проверки полицейскими достоверно установлено, что преступление в отношении женщины не совершалось. Теперь она сама стала фигуранткой уголовного дела.

Из пояснений подозреваемой следует, что таким образом она хотела отомстить мужчине за грубые и нецензурные высказывания в ее адрес, которые он неоднократно допускал при совместном распитии спиртного.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Злоумышленнице грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU