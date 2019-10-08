СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-08T15:02:36+03:00

Пенсионерка во время пьянки с сожителем молодой югорчанки украла у нее шубу. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Уехала в отпуск без возлюбленного, а по возвращению не нашла шубы и куртки жительница Белоярского района. Выяснилось, что кражу совершила зрелая собутыльница избранника.

В полицию Белоярского района обратилась 32-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что вернувшись из отпуска, она обнаружила пропажу своей норковой шубы стоимостью 20 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в день происшествия у потерпевшей в квартире находились знакомые ее сожителя. Гостей мужчина пригласил для застолья. Изрядно выпив, хозяин дома уснул, приглашенная компания из четырех человек покинула квартиру. Одна из участниц вечеринки решила перед уходом, похитить из шкафа заявительницы дорогостоящие вещи.

Злоумышленницей оказалась 60-летняя пенсионерка, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности. Женщина созналась в содеянном и пояснила, что похищенную шубу она продала за 10 тысяч рублей. Кроме того, полицейские установили, что злоумышленница похитила и кожаную куртку.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU