2019-10-08T14:48:56+03:00
Общество

В Сургуте регоператор проверил своевременность вывоза мусора во дворах на проспекте Мира

Жалобы поступали от местных жителей
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте регоператор проверил своевременность вывоза мусора во дворах на проспекте Мира. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте регоператор проверил своевременность вывоза мусора во дворах на проспекте Мира. Фото с сайта администрации города Сургут
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С инспекционной проверкой во двор по проспекту Мира, 19 выехали представители регионального оператора «Югра-Экология» и управляющей компании «Уют». От жителей дома поступали жалобы на несвоевременный вывоз мусора и транспортировку отходов в то время, когда дети собираются в школу.

Напомним, ранее по обращению администрации города компания «Югра-Экология» изменила время вывоза мусора с придомовых территорий Сургута. Новый график вступил в силу 21 сентября. Спецтехника не должна работать во дворах с 7:00 до 8:00 и с 13 до 14 часов. В это время дети идут в школу, и ограничение движения связано с обеспечением их безопасности. Но сургутяне продолжают фиксировать нарушения.

По информации регионального оператора «Югра-Экология» по Сургуту и Сургутскому району, информацию о графике работы довели по всех перевозчиков. Несмотря на некоторые логистические и организационные неудобства, подрядчики пошли навстречу и скорректировали время работы с временными разрывами.

Управляющие компании также внесли изменения в работу дворников, которые ответственны за содержание контейнерных площадок.

- Надо так надо, особенно если вопрос касается безопасности детей. Работа налажена. Подрядчик обслуживает наш двор уже около четырех лет. Поэтому для нас переход на новый режим обращения с ТКО прошел незаметно, – добавила руководитель УК «Уют» Аза Давлетукаева.

На сегодняшний день на территории Сургута действует 13 перевозчиков. Сообщить о нарушении графиков вывоза можно на портале «Твой Сургут» и по телефону горячей линии «Югры-Экологии»: 8 (800) 222-11-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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