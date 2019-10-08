2019-10-08T13:55:39+03:00
Происшествия

В Белоярском за нерасторопность оштрафован директор УК

Его обязали устранить все нарушения
Алена Кульмухаметова
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В Белоярском за нерасторопность оштрафован директор УК. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Белоярском за нерасторопность оштрафован директор УК. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Прокуратура города Белоярский после коллективного обращению жильцов многоквартирного дома проверила исполнение управляющей компанией законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса.

Выяснилось, что в мае 2019 года в УК поступило письменное обращение жильцов дома о разрушении кирпичной вентиляционной трубы на крыше их дома. Они требовали ремонта. Однако их просьбы остались не услышанными.

Прокурор города в отношении директора управляющей организации возбудил дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Кроме того, прокурор на имя директора управляющей компании внес представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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