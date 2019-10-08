В Белоярском за нерасторопность оштрафован директор УК
Прокуратура города Белоярский после коллективного обращению жильцов многоквартирного дома проверила исполнение управляющей компанией законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Выяснилось, что в мае 2019 года в УК поступило письменное обращение жильцов дома о разрушении кирпичной вентиляционной трубы на крыше их дома. Они требовали ремонта. Однако их просьбы остались не услышанными.
Прокурор города в отношении директора управляющей организации возбудил дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.
Кроме того, прокурор на имя директора управляющей компании внес представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.
ИСТОЧНИК KP.RU