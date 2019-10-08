2019-10-08T13:38:31+03:00
Общество

Сургутянка едва не подавилась гвоздем в копченой курице

Покупка не порадовала югорчанку
Алена Кульмухаметова
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Гвоздь оказался в тушке курицы. Фото из facebookГвоздь оказался в тушке курицы. Фото из facebook
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Очередной поход в магазин для жительницы Сургута оказался неприятным. И дело оказалось не в хамстве продавцов, просрочке или обсчете, а в гвозде. Именно его обнаружила сургутянка в курином полуфабрикате.

О своей находке женщина рассказала в «Фейсбук» в группе «Федоровское телевидение»:

Так выглядела упаковка полуфабриката. Фото из facebook

Так выглядела упаковка полуфабриката. Фото из facebook

- Ужас! Купили в «Ленте» копчёную курицу, и уж никак не ожидала в ней увидеть гвоздь! Хорошо руками курицу разбирали, а кто-то так сразу ест.. кошмар! Сургут ТЦ Лента, улица 30 лет Победы, 74, - предупреждает горожан сургутянка.

Случай, действительно, вопиющий. Покупатель мог просто подавиться гвоздем или поранить внутренние органы. При этом комментаторы отмечают, что вряд ли гвоздь попал в тушку курицы по вине сотрудников магазина.

Сургутянка заметила "подвох" до еды. Фото из facebook

Сургутянка заметила "подвох" до еды. Фото из facebook

Виновных, скорее всего, нужно искать на производстве. Отметим, что югорчане часто находят в продуктах инородные предметы. Помимо тараканов, волос, перьев, встречаются и камни, и дробь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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