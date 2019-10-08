Сургутянка едва не подавилась гвоздем в копченой курице
Очередной поход в магазин для жительницы Сургута оказался неприятным. И дело оказалось не в хамстве продавцов, просрочке или обсчете, а в гвозде. Именно его обнаружила сургутянка в курином полуфабрикате.
О своей находке женщина рассказала в «Фейсбук» в группе «Федоровское телевидение»:
Так выглядела упаковка полуфабриката. Фото из facebook
- Ужас! Купили в «Ленте» копчёную курицу, и уж никак не ожидала в ней увидеть гвоздь! Хорошо руками курицу разбирали, а кто-то так сразу ест.. кошмар! Сургут ТЦ Лента, улица 30 лет Победы, 74, - предупреждает горожан сургутянка.
Случай, действительно, вопиющий. Покупатель мог просто подавиться гвоздем или поранить внутренние органы. При этом комментаторы отмечают, что вряд ли гвоздь попал в тушку курицы по вине сотрудников магазина.
Сургутянка заметила "подвох" до еды. Фото из facebook
Виновных, скорее всего, нужно искать на производстве. Отметим, что югорчане часто находят в продуктах инородные предметы. Помимо тараканов, волос, перьев, встречаются и камни, и дробь.
ИСТОЧНИК KP.RU