Сургутянка едва не подавилась гвоздем в копченой курице

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-08T13:38:31+03:00

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Очередной поход в магазин для жительницы Сургута оказался неприятным. И дело оказалось не в хамстве продавцов, просрочке или обсчете, а в гвозде. Именно его обнаружила сургутянка в курином полуфабрикате.

О своей находке женщина рассказала в «Фейсбук» в группе «Федоровское телевидение»:

Так выглядела упаковка полуфабриката. Фото из facebook

- Ужас! Купили в «Ленте» копчёную курицу, и уж никак не ожидала в ней увидеть гвоздь! Хорошо руками курицу разбирали, а кто-то так сразу ест.. кошмар! Сургут ТЦ Лента, улица 30 лет Победы, 74, - предупреждает горожан сургутянка.

Случай, действительно, вопиющий. Покупатель мог просто подавиться гвоздем или поранить внутренние органы. При этом комментаторы отмечают, что вряд ли гвоздь попал в тушку курицы по вине сотрудников магазина.

Сургутянка заметила "подвох" до еды. Фото из facebook

Виновных, скорее всего, нужно искать на производстве. Отметим, что югорчане часто находят в продуктах инородные предметы. Помимо тараканов, волос, перьев, встречаются и камни, и дробь.

ИСТОЧНИК KP.RU