2019-10-08T12:55:25+03:00
Происшествия

Водитель из Ханты-Мансийска заплатит 150 тысяч рублей за сбитого им мальчика

Ребенок получил травмы
Алена Кульмухаметова
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Водитель из Ханты-Мансийска заплатит 150 тысяч рублей за сбитого им мальчикаВодитель из Ханты-Мансийска заплатит 150 тысяч рублей за сбитого им мальчикаФото: Татьяна Коркина
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Невнимательный водитель сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок получил травмы и был вынужден пройти лечение. За права несовершеннолетнего вступилась прокуратура.

Накануне Ханты-Мансийский районный суд рассмотрел исковое заявление Ханты-Мансийского межрайонного прокурора о взыскании компенсации морального вреда в пользу мальчика.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в мае 2019 года 8-летний подросток получил травмы, повлекшие средний тяжести вред здоровью, в результате дорожно-транспортного происшествия. Причиной происшествия послужило нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения.

Суд взыскал в пользу мальчика компенсацию морального вреда в сумме 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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