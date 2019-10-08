СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-08T12:31:25+03:00

Почти полтора миллиона рублей перевели жители Югры мошенникам всего за одни сутки Фото: Татьяна Коркина

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 12 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По данным пресс-службы ХМАО-Югры, жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Урая, Сургута, Пыть-Яха, Белоярского и Советского районов перевели злоумышленникам более 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали услуги финансовых организаций.

Так, порядка 22 тысяч рублей лишился 50-летний житель Советского района, пытаясь приобрести автоприцеп «Русич 203» на сайте «Заводрусич.РФ». Мужчина перевел 21 960 рублей в счет оплаты прицепа на счет, который указала «продавец».

Наряду с этим, некоторые югорчане научились распознавать мошенников. К примеру, в Белоярском районе в полицию обратилась 61-летняя женщина с заявлением о том, что ей на телефон звонили мошенники, которые представились работниками банка и пытались узнать номер карты, но она отказалась им это говорить, а также сообщила что у ее дочери был подобный случай: с ее банковской карты сняли 17000 рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU