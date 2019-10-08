СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-08T11:57:25+03:00

В Нижневартовске состоится выездной прием граждан. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Место и время определят с учетом пожеланий жителей города

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Во Дворце культуры «Октябрь» 12 октября с 10 до 13 часов состоится выездной прием граждан. Специалисты департаментов администрации Нижневартовска по курируемым направлениям ответят на вопросы горожан.

Кроме того, у вартовчан будет возможность получить консультацию специалистов ипотечного агентства, социальной защиты, медицинских учреждений, УМВД и других структур.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Напомним, по инициативе руководителя муниципалитета Василия Тихонова впервые выездная приемная состоялась в конце августа для жителей старой части города. Более 70 горожан задали свои вопросы.

Выездная общественная приемная будет проходить на регулярной основе в разных микрорайонах Нижневартовска. Место и время определят с учетом пожеланий жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU