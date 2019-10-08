2019-10-08T11:32:33+03:00
Происшествия

Сургутянка выманила у 25 горожан 40 миллионов рублей

Женщина ранее уже была судима
Алена Кульмухаметова
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Сургутянка выманила у 25 горожан 40 миллионов рублей. Фото с сайта pixabay.comСургутянка выманила у 25 горожан 40 миллионов рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Серию мошенничеств раскрыли полицейские Сургута. Женщина оставила без жилья 25 сургутян.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 39-летняя безработная, ранее судимая за имущественные преступления женщина, обманула 25 жителей Сургута и Сургутского района. Представляясь сотрудницей администрации Сургута, женщина предлагала купить жилье по привлекательной цене. Люди, надеясь приобрести квартиры по низкой стоимости, отдавали злоумышленнице миллионы рублей, но процедура оформления документов затягивалась, подозреваемая придумывала различные причины срыва сделки.

Предварительный ущерб от действий злоумышленницы составляет не менее 40 млн рублей, и это только на территории ХМАО – Югры.

Как было установлено, также она обманула жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской и Тюменской областей.

Оперативники задержали женщину в Екатеринбурге при получении денег у заявителя.

Следователями возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Необходимо отметить, что аналогичные уголовные дела возбуждены в Челябинской и Тюменской областях, а также на Ямале.

В настоящее время подозреваемая арестована, она находится в изоляторе временного содержания в г. Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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